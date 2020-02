H συγγραφέας των μπεστσέλερ μυστηρίου, Μαίρη Χίγκινς - Κλαρκ πέθανε σε ηλικία 92 χρόνων, όπως ανακοίνωσε ο εκδότης της.

Γνωστή μεταξύ των φανατικών αναγνωστών της ως «η Βασίλισσα του Σαπένς» η Κλαρκ είχε πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια αντίτυπα των βιβλίων της - μόνο στις ΗΠΑ.

Τα βιβλία της, πάνω από 50 σε αριθμό, έχουν μεταφραστεί σε 35 γλώσσες. Χαρακτηριστικό της δυναμικής της ήταν πως το πρώτο της βιβλίο, με τίτλο Where are the Children? μετρούσε 75 επανεκδόσεις. Δέκα από τα βιβλία της δε, μεταφέρθηκαν στη μεγάλη και τη μικρή οθόνη.

Γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1927 και σπούδασε φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Φόρνταμ. Για λίγο εργάστηκε ως αεροσυνοδός για την Pan Am, δουλειά που εγκατέλειψε για να πεντρευτεί τον Γουόρεν Κλαρκ και να κάνει οικογένεια. Μαζί απέκτησαν πέντε παιδιά.

Η ίδια είχε αρχίσει να γράφει διηγήματα και ραδιοφωνικά σενάρια προκειμένου να στηρίξει οικονομικά την οικογένειά της, καθώς έμεινε χήρα στην ηλικία των 35 ετών. Ωστόσο, ο ατζέντης της σύντομα την έπεισε πως πρέπει να στρέψει την προσοχή της και την ενέργειά της στα μυθιστορήματα.

Το 2000 ο εκδοτικός της οίκος την αντάμειψε με ένα συμβόλαιο 64 εκατομμυρίων δολαρίων για τα επόμενα πέντε βιβλία της, κάτι που την ανέδειξε εκείνη την εποχή ως την πιο ακριβοπληρωμένη γυναίκα συγγραφέα στον κόσμο.

«Κανείς δεν συνδέθηκε πιο απόλυτα με τους αναγνώστες του από τη Μέρι. Τους καταλάβαινε σαν να ήταν μέλη της οικογένειάς της. Ήταν πάντα απολύτως βέβαιη για το τι ήθελαν να διαβάσουν - κι ίσως καλύτερα τι δεν ήθελα να διαβάσουν - και παρόλα αυτά πάντα κατάφερνε να τους εκπλήσσει με κάθε βιβλίο της» αναφέρει ο εκδότης της Μάικλ Κόρντα.

Με πληροφορίες από BBC