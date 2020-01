H Γουχάν, η πόλη της Κίνας που θεωρείται το επίκεντρο της επιδημίας του κοροναϊού, ξεκίνησε ένα μεγαλεπήβολο έργο οικοδόμησης ενός νοσοκομείου 1.000 κλινών σε διάστημα μόλις έξι ημερών, προκειμένου να νοσηλευτούν εκεί τα θύματα του ιού - που ευθύνεται ήδη για το θάνατο 26 ανθρώπων.

Για να επισπευστεί η διαδικασία, το νέο νοσοκομείο αναμένεται να φτιαχτεί με προκατασκευασμένα κτίσματα γύρω από ένα συγκρότημα κατοικιών για εργάτες που βρίσκεται στις όχθες μιας λίμνης, στα προάστια της πόλης.

Construction began on the night of January 23 for a new specialized hospital for #coronavirus patients in central China's #Wuhan City.



The hospital is designed to have an area of 25,000 square meters with 1,000 beds and will be put into use by February 3 pic.twitter.com/ePQoxJnM0y