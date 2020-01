Ένας πατέρας έφτιαξε ένα χειροποίητο χειριστήριο για το Nintendo της ΑμεΑ κόρης του ώστε να μπορεί να παίζει βιντεοπαιχνίδια.

O Rory Steel ανέφερε ότι έφτιαξε το χειριστήριο για το Nintendo Switch της εννιάχρονης κόρης του Ava με μία συσκευή της Microsoft και διάφορα άλλα εξαρτήματα που βρήκε στο eBay. Το τελικό κόστος ανήλθε σε 110 λίρες ποσό που αντιστοιχεί σε 129 ευρώ. Ένα βίντεο με την Ava, να χρησιμοποιεί το χειριστήριο που έφτιαξε ο πατέρας της, μετράει ήδη εκατοντάδες χιλιάδες προβολές. O Steel ανέφερε ότι η κόρη του, που πάσχει από σπαστική παραπληγία, του πρότεινε να φτιάξει το χειριστήριο αφού πρώτα είδε βίντεο στο διαδίκτυο. O καθηγητής Rory Steel, επικεφαλής στο Digital Jersey Academy, έφτιαξε τη συσκευή χρησιμοποιώντας δύο joysticks και κουμπιά.

Finished! Ava gives my homemade #accessibility controller V1.0 the thumbs up. She can play @Nintendo #BreathoftheWild on her #switch like her friends now. All thanks to @Microsoft 🙌 #adaptiveController #XAC @brycej @ArranDyslexia @shanselman pic.twitter.com/dOhGnUFZa0