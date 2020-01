Η Yamaha Corporation προειδοποίησε το κοινό να μην επιχειρεί να χωρέσει μέσα σε θήκες μουσικών οργάνων έπειτα από πληροφορίες ότι ο πρώην επικεφαλής της Nissan Κάρλος Γκοσν διέφυγε από την Ιαπωνία κρυμμένος σε θήκη για κοντραμπάσο.

«Δεν θα αναφέρουμε τον λόγο, αλλά έχουν υπάρξει πολλές αναρτήσεις στο Twitter για ανθρώπους που κρύφτηκαν μέσα σε θήκες για μεγάλα μουσικά όργανα. Θα ήταν πολύ άσκοπη η προειδοποίηση αν είχε προηγηθεί κάποιο δυσάρεστο συμβάν, επομένως ζητάμε από όλους να μην το επιχειρήσουν», ανέφερε η ιαπωνική κατασκευάστρια εταιρεία μουσικών οργάνων σε ανακοίνωσή της στο Twitter.

Yamaha Music Japan warns all those Carlos Ghosn copycats out there that their instrument cases should not be used by people who want to play around or hide inside them. Dammit, people! Please use as directed! (MP) https://t.co/FcUvn6oEbI