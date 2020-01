Χιλιάδες Αυστραλοί βγήκαν σήμερα στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για την αδράνεια της κυβέρνησης της χώρας απέναντι στην κλιματική αλλαγή, την ώρα που πυρκαγιές εξακολουθούν να μαίνονται σε πολλές περιοχές.

Η κρίση με τις πυρκαγιές έχει αυξήσει την πίεση στην κυβέρνηση του συντηρητικού Αυστραλού πρωθυπουργού, Σκοτ Μόρισον να κάνει περισσότερα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αφού η Καμπέρα χαλάρωσε τις δεσμεύσεις της βάσει της Συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα.

Οι σημερινές διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν την ώρα που οι αρχές έχουν ζητήσει από σχεδόν 250.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους καθώς η νέα αύξηση της θερμοκρασίας και οι ισχυροί άνεμοι αναμένεται να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τις πυρκαγιές στην ανατολική Αυστραλία.

Very loud crowd at Sydney climate rally. Several people have told me this the first protest they’ve ever attended because they’re so upset about bushfires and climate change situation @abcnews pic.twitter.com/HzxPcBDAzX