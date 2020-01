Ένα βίντεο που φέρεται να δείχνει την στιγμή της συντριβής του ουκρανικού Boeing στο Ιράν κάνει το γύρο του διαδικτύου.



Το Ουκρανικό αεροσκάφος Boeing 737 με τουλάχιστον 170 επιβαίνοντες συνετρίβη στο Ιράν, λίγη ώρα μετά την απογείωσή του την Τετάρτη από το διεθνές αεροδρόμιο της Τεχεράνης.



Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το διεθνές αεροδρόμιο «Ιμάμης Χομεϊνί» της Τεχεράνης με προορισμό το Κίεβο και, σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, «συνετρίβη λόγω τεχνικού προβλήματος».



Το αεροσκάφος συνετρίβη χωρίς να εκπέμψει σήμα κινδύνου. Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση και τον ουκρανό πρωθυπουργό, στο ουκρανικό αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά 176 άνθρωποι, 167 επιβάτες και εννέα μέλη πληρώματος, εκ των οποίων 32 αλλοδαποί. Από την πλευρά της η ουκρανική πρεσβεία στο Ιράν ανακοίνωσε ότι η συντριβή του αεροσκάφους οφείλεται σε βλάβη στον κινητήρα του και δεν σχετίζεται με τρομοκρατία.

Ο Guardian δημοσιεύει το βίντεο που φέρεται να είναι από τη στιγμή της συντριβής του αεροσκάφους.

Και το αναμεταδίδει μέσω Twitter και ο ανταποκριτής του BBC, Ali Hashem.

#Breaking First footage of the Ukrainian airplane while on fire falling near #Tehran pic.twitter.com/kGxnBb7f1q