Οι ΗΠΑ ζητούν από τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στο Ιράκ να εγκαταλείψουν «αμέσως» την χώρα, καθώς κλιμακώνεται η ένταση μετά την δολοφονία του Ιρανού υποστρατήγου Κασέμ Σουλεϊμανί.

Το βράδυ της Πέμπτης, τρεις ρουκέτες από μη επανδρωμένο πολεμικό αεροσκάφος έπληξαν την αυτοκινητοπομπή του πιο ισχυρού στρατηγού του Ιράν, ενώ συμμαχικές δυνάμεις της PMU (Δυνάμεις Λαϊκής Κινητοποίησης) τον μετέφεραν από το διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης. Το χτύπημα ήρθε λίγες ώρες μετά την επίθεση φιλοϊρανών διαδηλωτών στην αμερικανική πρεσβεία στην ίδια πόλη και το αμερικανικό Πεντάγωνο επιβεβαίωσε τα ξημερώματα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν αυτός που είχε διατάξει την εξόντωση του υποστρατήγου των Φρουρών της Επανάστασης. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ορκίστηκε ότι η χώρα του θα «εκδικηθεί» τον θάνατο του Σουλεϊμανί.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ζητά τώρα από τους Αμερικανούς πολίτες να φύγουν με κάθε μέσο από τη χώρα εξαιτίας της «αυξημένης έντασης στο Ιράκ και την ευρύτερη περιοχή». «Λόγω της επίθεσης στην αμερικανική πρεσβεία (στη Βαγδάτη) που υποστηρίχθηκε από το Ιράν, όλες οι προξενικές δραστηριότητες αναστέλλονται. Οι πολίτες των ΗΠΑ δεν πρέπει να προσεγγίζουν την πρεσβεία», σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.

#Iraq : Due to heightened tensions in Iraq and the region, we urge U.S. citizens to depart Iraq immediately. Due to Iranian-backed militia attacks at the U.S. Embassy compound, all consular operations are suspended. U.S. citizens should not approach the Embassy. pic.twitter.com/rdRce3Qr4a

#Iraq: U.S. citizens in Iraq or concerned about loved ones in Iraq can contact the Department of State at 202-501-4444 or toll-free in the U.S. at 888-407-4747. Avoid the U.S. Embassy in #Baghdad. Monitor local and international media for updates. pic.twitter.com/jt8hcBU6uH