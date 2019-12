Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση της αστυνομίας στο Βερολίνο μετά από πυροβολισμούς που ακούστηκαν στο κέντρο της πόλης νωρίτερα τη Δευτέρα.



Οι πυροβολισμοί που ακούστηκαν στο Βερολίνο νωρίτερα σήμερα σχετίζονται με ληστεία σε καφέ της πόλης, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η αστυνομία της πόλης ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρησή της στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα στην περιοχή της Φρίντριχστρασε καθώς ένα άτομο άνοιξε πυρ μέσα σε ένα κατάστημα. Λίγο αργότερα, ανακοίνωσε στο Twitter ότι η επιχείρησή της συνεχίζεται αλλά η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο.

UPDATE:



As I expected, the shooting incident in Berlin is criminal in nature. Berlin police now confirm that it was an attempted robbery. Counter-terrorism analysts can now go back to other stuff lol. #Germany pic.twitter.com/mATCagsEaW