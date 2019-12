Κλιμακώθηκαν οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Χονγκ Κονγκ παραμονή Χριστουγέννων, με την αστυνομία να κάνει χρήση δακρυγόνων εναντίον χιλιάδων διαδηλωτών.

Διαδηλωτές -πολλοί από τους οποίους φορούσαν μάσκες και κέρατα ταράνδου -μέσα σε εμπορικά κέντρα εκτόξευσαν ομπρέλες και άλλα αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών οι οποίοι απάντησαν χτυπώντας ορισμένους διαδηλωτές με κλομπ, με έναν από αυτούς να προτάσσει το όπλο του στο πλήθος, χωρίς να πυροβολεί.

Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων προκειμένου να διαλύσει τους διαδηλωτές που είχαν καταλάβει κύριους δρόμους έξω από εμπορικά κέντρα και κοντινά πολυτελή ξενοδοχεία, ανάμεσα στα οποία και το Peninsula, στην Τσιμ Σα Τσούι, στην τουριστική συνοικία Καουλούν.

I guess Christmas is illegal in Hong Kong now. Merry Christmas Eve. https://t.co/Q58q9t534U