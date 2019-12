Μία βιοχημικός από την Βιρτζίνια κέρδισε τον τίτλο της Miss America 2020 στα καλλιστεία της Αμερικής, πραγματοποιώντας ένα επιστημονικό πείραμα σε ζωντανή μετάδοση.

Η Καμίλ Σκράιερ κέρδισε 50 διαγωνιζόμενες και πήρε πανηγυρικά το στέμμα στον τελικό του Κονέκτικατ. Φορώντας τη λευκή στολή του εργαστηρίου, η 24χρονη εντυπωσίασε τους κριτές δείχνοντας τις γνώσεις στην χημεία, στην ενότητα του διαγωνισμού, show talent, όπου οι διαγωνιζόμενες καλούνται να δείξουν τα ταλέντα τους.

Yeah, Science is cool and so is @MissAmericaVA Camille Schrier, of Newtown, Bucks County, whose talent on @MissAmerica was a #Science experiment #stem @CourierTimes #smartisbeautiful pic.twitter.com/BFKOGS2B4x

Η Καμίλ εκτός από τον τίτλο κέρδισε και 50.000 δολάρια, έχει δύο πτυχία φυσικής και συνεχίζει τις σπουδές της με διδακτορικό στην φαρμακολογία στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια. Η εστεμμένη μετά τη νίκη της δήλωσε ότι στόχος της είναι να σπάσει τα στερεότυπα για το «τι σημαίνει να είσαι Μις Αμερική» εν έτει 2020.

.@MissAmerica can be a scientist because a scientist IS NOW #MissAmerica2020!! 👩‍🔬👸 Congratulations to @VT_alumni @MissAmericaVA — you've made @VT_Science, #HokieNation, and #WomenInSTEM everywhere so proud. 😭 🥳 https://t.co/1Ubxp29yaa pic.twitter.com/57eTxkpjz3