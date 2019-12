Την Wakanda, μία φανταστική χώρα της Marvel συμπεριέλαβαν οι ΗΠΑ στον κατάλογο των εμπορικών εταίρων που επωφελούνται από τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου.

Ειδικότερα, το υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ συμπεριέλαβε τη Wakanda, μια φανταστική χώρα της Αφρικής στον κόσμο της Marvel, στον κατάλογο των χωρών που επωφελούνται από τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τις ΗΠΑ, προτού αντιληφθεί το λάθος του και διαγράψει από τον ιστότοπό του την πατρίδα του Black Panther.

Η Wakanda βρέθηκε στον κατάλογο μαζί με καμιά δωδεκαριά χώρες που ωφελούνται από την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, σε έναν προσομοιωτή που υπολογίζει τους τελωνειακούς δασμούς στον ιστότοπο του υπουργείου.

Την Τετάρτη, ένας χρήστης παρατήρησε την παρουσία της φανταστικής χώρας στον κατάλογο και η γκάφα δεν άργησε να κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προτού τελικά το υπουργείο αποσύρει τη Wakanda.

