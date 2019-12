Μια ισχυρή χιονοθύελλα αιφνιδίασε τη Νέα Υόρκη την Τετάρτη καθώς μέσα σε λίγα λεπτά σκέπασε την πόλη, καλύπτοντας τις κορυφές από τους ουρανοξύστες.

Η ισχυρή χιονοθύελλα κράτησε λίγη ώρα, αλλά, η έντονη χιονόπτωση ήταν αρκετή για να μετατρέψει το Μανχάταν σε λευκό τοπίο όπως μετέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στη Νέα Υόρκη.



Οι χρήστες του Twitter δημοσίευσαν βίντεο που δείχνουν το χιόνι να πέφτει ανάμεσα σε ουρανοξύστες και στην Τάιμς Σκουέαρ.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε την προειδοποίηση για την κακοκαιρία στη Νέα Υόρκη η οποία έμεινε σε ισχύ μέχρι αργά το βράδυ.

Η χιονόπτωση προκάλεσε προβλήματα στην κυκλοφορία, αλλά πολλοί την απόλαυσαν και είχαν την ευκαιρία να φωτογραφίσουν τη χιονισμένη μητρόπολη των ΗΠΑ.

Wow! Check out this time lapse of the #SnowSquall moving over Manhattan. Crazy cool view from the top of One World Trade Center. pic.twitter.com/K7kxjcA0Zt