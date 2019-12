Συνελήφθη η Αμερικανίδα ηθοποιός, Σάλι Φιλντ κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης διαμαρτυρίας για το κλίμα που διοργανώνει η Τζέιν Φόντα μπροστά από το Καπιτώλιο στην Ουάσιγκτον, κάθε Παρασκευή.

Η Σάλι Φιλντ συνελήφθη μαζί με 26 άλλους διαδηλωτές και οι αστυνομικοί τους φόρεσαν πλαστικές χειροπέδες, επειδή συμμετείχαν στη διαμαρτυρία στο πλαίσιο της καμπάνιας της Τζέιν Φόντα για την κλιματική αλλαγή «Fire Drill Fridays», σύμφωνα με το CNN.

Thank you to @sally_field who was just arrested on the US Capitol steps with #FireDrillFriday taking action demanding a just transition! pic.twitter.com/T54vKME0Ve

Σε αυθόρμητη ομιλία στη διαδήλωση, η Σάλι Φιλντ είπε ότι «τώρα είναι καιρός» για δράση για την κλιματική αλλαγή, όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό στο Twitter της ομάδας «Fire Drill Fridays».

«Δεν μπορούμε να καθόμαστε στη ζώνη άνεσής μας, στους καναπέδες μας και να αναρωτιόμαστε τι μπορούμε να κάνουμε» είπε η ηθοποιός.

«Μπορούμε να βγούμε έξω. Μπορούμε να κάνουμε κάτι - στη βροχή, ό,τι χρειάζεται» πρόσθεσε.

"We cannot sit back in our comfort zones, on our couches, and wonder, what can we do. We can get out, we can do something," Field urged at climate change protest before her arrest. https://t.co/z5gmgoXM1w