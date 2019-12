Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δεκάδες τραυματίστηκαν από την έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε ένα συγκρότημα κατοικιών στην πόλη Μπλάκενμπουργκ της ανατολικής Γερμανίας, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το θύμα βρέθηκε στο διαμέρισμα όπου σημειώθηκε η έκρηξη. Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν άγνωστα.

Οι ένοικοι του συγκροτήματος όπου σημειώθηκε η έκρηξη απομακρύνθηκαν, καθώς επίσης και τα παιδιά από ένα γειτονικό νηπιαγωγείο, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε, ανακοίνωσε η αστυνομία και πρόσθεσε ότι κανένα από τα παιδιά δεν τραυματίστηκε.

