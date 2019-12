Έξι νεκροί είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της ένοπλης επίθεσης σε νοσοκομείο της Τσεχίας, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα.

Το δολοφονικό χτύπημα σημειώθηκε στις 7π.μ τοπική ώρα, στο νοσοκομείο της Οστράβα, 350 χιλιόμετρα ανατολικά της Πράγας. Ο δράστης τράπηκε σε φυγή και παραμένει άφαντος μέχρι στιγμής. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του και στο διαδίκτυο έχει αναρτηθεί φωτογραφία του No1 υπόπτου.

Ο δράστης άνοιξε πυρ μέσα στο νοσοκομείο και πολλοί αναγκάστηκαν να κρυφτούν για να γλιτώσουν. Ένας γιατρός κλείδωσε έναν διάδρομο πάνω στον πανικό του για να σωθεί. Αυτόπτες μάρτυρες κατέθεσαν πως άκουσαν πολλούς πυροβολισμούς πριν συνειδητοποιήσουν τι συμβαίνει και αναζητήσουν καταφύγιο. Ο δράστης άνοιξε πυρ στην κλινική αντιμετώπισης τραυμάτων του πανεπιστημιακού νοσοκομείου και διέφυγε φορώντας ένα κόκκινο παλτό.

Σύμφωνα με αξιωματούχους που επικαλείται το AP, μετά την επίθεση πολλοί εγκατέλειψαν το νοσοκομείο που κλειδώθηκε για λόγους ασφαλείας ενώ, στον απόηχο του χτυπήματος, αυξάνονται τα μέτρα ασφαλείας σε όλη την χώρα. Νωρίτερα η αστυνομία είχε επιβεβαιώσει τον ακαριαίο θάνατο δύο ατόμων ενώ λίγο αργότερα δύο ακόμα τραυματίες υπέκυψαν στα τραύματά τους, σύμφωνα με τον υπουργό υγείας Άνταμ Βότζτεκ. Τώρα ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται.

#BREAKING According to local media sources 4 people dead and 2 injured in #Ostrava hospital shooting in the #Czech Republic. police are searching for a man in a red jacket. pic.twitter.com/GoIgwxlHEl

Hospital staff hide behind police vehicles near the scene of a shooting at a hospital in Ostrava, Czech Republic, 10 December 2019. According to police, at least six people have been killed in a shooting at a hospital in Ostrava. 📷 epa-efe / @LukasKabon#shooting #Ostrava pic.twitter.com/bgceJPzAFX