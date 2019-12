Χιλιάδες άνθρωποι σε μεγάλες πόλεις του κόσμου, πέρασαν έξω το βράδυ του Σαββάτου, σε μία φιλανθρωπική κίνηση για να συγκεντρωθούν χρήματα υπέρ των αστέγων.

Με διασημότητες να λαμβάνουν μέρος στην πρωτοβουλία «World's Big Sleep Out» σε Λονδίνο, Εδιμβούργο και Κάρντιφ, οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας αυτής έκαναν λόγο για 50.000 συμμετέχοντες ανά τον κόσμο, με παράλληλες εκδηλώσεις να διοργανώνονται και σε άλλες πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, το Μπρισμπέιν και το Δουβλίνο.

Μέσω της πρωτοβουλίας αυτής, οι διοργανωτές ελπίζουν να συγκεντρώσουν περί τα 50 εκατομμύρια δολάρια που θα διατεθούν υπέρ των αναγκών των αστέγων.

The World’s Big Sleep Out – wet and windy in Edinburgh https://t.co/9tNmzoABsG pic.twitter.com/RaujEyGQbP — edinnews #FBPE #PeoplesVote #RevokeArticle50 🕷 (@edinnews) December 8, 2019

Όσοι κατασκήνωσαν στην Τραφάλγκαρ Σκουέαρ του Λονδίνου, ήρθαν αντιμέτωποι με θερμοκρασίες γύρω στους 10 βαθμούς Κελσίου αλλά και έντονη βροχόπτωση, συνθήκες που οι άστεγοι αντιμετωπίζουν καθημερινά.



Η Νταμ Λουίζ Κέισι, πρώην επικεφαλής της κυβερνητικής μονάδας για τους άστεγους και μέλος της πρωτοβουλίας «Big Sleep Out» δήλωσε ότι η διοργάνωση έχει συμβολικό χαρακτήρα. «Κάνει υπερβολικό κρύο και βρέχει πολύ αυτή τη στιγμή αλλά το κάνουμε γιατί βασικά στον κόσμο υπάρχει το πρόβλημα των αστέγων, των εκτοπισμένων και των μεταναστών» είπε.



Όπως είπε η ίδια «όλοι αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται εδώ απόψε μπαίνουν στη θέση των αστέγων και των ανθρώπων που είναι πρόσφυγες ή μετανάστες και η εμπειρία που βιώνουμε εμείς για ένα μικρό χρονικό διάστημα, αυτοί οι άνθρωποι τη βιώνουν όλο το χρόνο» και πρόσθεσε πως «είναι προνόμιο να βρισκόμαστε εδώ – παρά τη βροχή και το κρύο».

Thousands spend the night rough sleeping in World's Big Sleep Out - Read More https://t.co/6njtJTNafC pic.twitter.com/9AN1XfnPpf — Saywriters (@saywriters) December 8, 2019

Η Βρετανίδα ηθοποιός που έχει τιμηθεί από την Βρετανική Αυτοκρατορία, Έλεν Μίρεν, βρέθηκε επί τόπου διαβάζοντας παραμύθια στους κατασκηνωτές στην πλατεία υπό τη συνοδεία μουσικής από τη ροκ μπάντα, Travis.

Hundreds take part in 'The World's Big Sleep Out' in Times Square to fight homelessness https://t.co/0lpl5VFdl2 pic.twitter.com/Hj4wJefrzC — Eyewitness News (@ABC7NY) December 8, 2019

Αντίστοιχα στο Εδιμβούργο, ο βετεράνος ηθοποιός Brian Cox μίλησε στο κοινό που βρίσκονταν στην περιοχή West Princes Street Gardens, ενώ ο Γουίλ Σμιθ συμμετείχε στη Νέα Υόρκη. Στο Κάρντιφ, εκατοντάδες κόσμου κοιμήθηκαν στο κάστρο της πόλης με την ηθοποιό Ρουθ Τζόουνς να δίνει το παρών.

Will Smith performs at World's Big Sleep Out event in Times Square to raise awareness for homelessness https://t.co/kch7fnnRN8 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 8, 2019

Δημιουργός της φιλανθρωπικής καμπάνιας «World's Big Sleep Out» είναι ο Τζος Λιτλτζον, συνιδρυτής του φιλανθρωπικού κέντρου της Σκοτίας «Social Bite» που κατά καιρούς έχει φιλοξενήσει διασημότητες όπως ο Τζορτζ Κλούνεϊ και ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, θέλει να στείλει ένα μήνυμα στους πολιτικούς ηγέτες να «θεσπίσουν πολιτική συμπόνιας βρίσκοντας λύσεις για την έλλειψη στέγης σε τοπικό επίπεδο και την παγκόσμια κρίση των προσφύγων που μας επηρεάζει όλους».

Με πληροφορίες από BBC