Ανάμεσα στις εικόνες καταστροφής από τον σεισμό 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Αλβανία, τον γύρο του Διαδικτύου κάνει και ένα βίντεο από τη συγκλονιστική διάσωση ενός μικρού παιδιού από τα συντρίμμια.

Το βίντεο ανάρτησε στο Twitter η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια της αλβανικής τηλεόρασης, Κλαούντια Καραμπόλι. Ένας άνδρας έχει αγκαλιάσει το παιδί που ακούγεται να σφαδάζει από τον πόνο και το σοκ, ενώ οι άνθρωποι γύρω του προσπαθούν να το καθησυχάσουν και απομακρύνουν τα συντρίμμια. Προσοχή, ακολουθούν σκληρές εικόνες.

Ο εγκέλαδος έπληξε τη γειτονική χώρα λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα τοπική ώρα (5 ώρα Ελλάδος) και οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 5 νεκρούς ενώ αυξάνεται ο αριθμός των τραυματιών που διακομίζονται στα νοσοκομεία. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε ανάμεσα στα Τίρανα και την παραλιακή πόλη του Δυρραχίου.

At least six people have died after the most powerful earthquake to hit Albania in decades rocked the capital of Tirana and surrounding region early on Tuesday, causing several buildings to collapse and burying residents in the rubble. pic.twitter.com/uRJNpZ3coD