To νέο του υπουργικό συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από ίσο αριθμό ανδρών και γυναικών, παρουσίασε ο πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τρουντό.



Ειδικότερα, ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τρουντό, που κέρδισε μία δεύτερη θητεία μετά τις εκλογές της 21ης Οκτωβρίου αν και πλέον ηγείται μίας κυβέρνησης μειοψηφίας, παρουσίασε χθες Τετάρτη το νέο του υπουργικό συμβούλιο, αναθέτοντας νέες αρμοδιότητες στην πρώην υπουργό Εξωτερικών Κρίστια Φρίλαντ.

Σταρ της προηγούμενης κυβέρνησης η Φρίλαντ, που επαναδιαπραγματεύθηκε με επιτυχία τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τις ΗΠΑ και το Μεξικό, αντικαταστάθηκε από τον Φρανσουά- Φιλίπ Σαμπάν, ο οποίος στην προηγούμενη κυβέρνηση είχε το υπουργείο Υποδομών και Διεθνούς Εμπορίου.

#WIONEWS Top Focus | 4 Indian-origin ministers in Trudeau's cabinet



Canada's PM Justin Trudeau unveiled his new team with MP Navdeep Singh Bains appointed minister for innovation, science and industry pic.twitter.com/Cp9CZCV6jU