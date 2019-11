Αντιμέτωποι με φίδια αλλά και τη δυσωδία ήρθαν αντιμέτωποι διαδηλωτές που προσπάθησαν να διαφύγουν από το Πολυτεχνείο του Χονγκ Κονγκ καθώς όλοι οι άλλες δίοδοι ήταν αποκλεισμένες.

Το πόσοι ακριβώς επιχείρησαν να διαφύγουν μέσα από τις υπόγειες σήραγγες και πόσοι τελικά τα κατάφεραν δεν είναι ακόμα γνωστό. Για αυτούς όμως που το προσπάθησαν, ήταν μια εμπειρία που δύσκολα θα ξεχάσουν. «Ποτέ δεν φαντάστηκα ότι κάποια μέρα θα χρειαζόταν να κρυφτώ σε έναν υπόνομο ή να διαφύγω μέσω των υπονόμων για να επιβιώσω», δήλωσε μια φοιτήτρια, ονόματι Μπάουι, στο Reuters.

«Ποτέ δεν φαντάστηκα ότι θα ζούσα έτσι... Το συναίσθημα που δεν μπορώ να ξεχάσω είναι ο φόβος όταν ήμουν εκεί κάτω». Η 21χρονη φοιτήτρια δήλωσε ότι η ίδια και άλλοι είχαν δοκιμάσει διάφορους τρόπους για να δραπετεύσουν από την πολυτεχνειούπολη που πολιορκείται από την αστυνομία, αλλά κανείς δεν τα κατάφερε. «Τότε σκεφτήκαμε ότι πρέπει να πολεμήσουμε αλλιώς θα πεθάνουμε, άρα μπήκαμε στον υπόνομο». Η Μπάουι ήταν μια από τις μερικές δεκάδες ανθρώπων που ήταν εγκλωβισμένοι στην Πολυτεχνική Σχολή του Χονγκ Κονγκ αυτή την εβδομάδα.

