Βίντεο που μοιράστηκε στο Twitter από την κορυφαία θρησκευτική αρχή της Τουρκίας για να προειδοποιήσει τον εθισμό των κινητών τηλεφώνων έχει προκαλέσει αντιδράσεις και κατηγορείται για σεξισμό, αναθερμαίνοντας τη συζήτηση για την ισότητα των φύλων.

Το βίντεο από το όργανο της Προεδρίας για τα θρησκευτικά θέματα (Diyanet), που κυκλοφόρησε στις 6 Νοεμβρίου, δείχνει μια γυναίκα που σερβίρει τσάι στον σύζυγό της, ο οποίος κοιτάζει το κινητό του τηλέφωνο χωρίς να την προσέχει. Έπειτα του φέρνει επίσης δύο κομμάτια κέικ και εκείνος εξακολουθεί να αγνοεί την παρουσία της. Αφού κάθισε σε έναν καναπέ δίπλα στον σύζυγό της, η γυναίκα παίρνει το κινητό της και του γράφει: «Μακάρι να έδινες περισσότερη προσοχή στη σύζυγό σου!». Στη συνέχεια ο άντρας σηκώνεται και κάθεται δίπλα της και μοιράζεται μαζί της το κέικ.

Το βίντεο προκάλεσε οργή στα social media σχετικά με την απεικόνιση του ρόλου των γυναικών στην Τουρκία, η οποία κατατάσσεται στη θέση 130 από τις 149 χώρες στην Έκθεση για την ανισότητα μεταξύ των δύο φύλων.

«Η γυναίκα φέρνει το τσάι, η γυναίκα φέρνει το κέικ, πότε θα τελειώνουμε με αυτά τα στερεότυπα μοντέλα;" Ειδικά σε αυτή την εποχή ... Έχουμε 2019», σχολίασε η δημοσιογράφος Menekse Tokyay. «Κατά την άποψή μου, το πιο άσχημο εδώ εδώ δεν είναι μόνο ότι ο άνθρωπος κοιτά συνεχώς το τηλέφωνό του, αλλά και ότι έχει τη γυναίκα να τον υπηρετεί συνεχώς», αναφέρει άλλο σχόλιο.

Η βραβευμένη με Booker Τουρκάλα συγγραφέας Elif Shafak, κάλεσε με παρέμβασή της τις γυναίκες να απορρίψουν το μήνυμα και είπε πως «οι γυναίκες δεν είναι οικιακές σκλάβες». Φεμινιστική οργάνωση άλλαξε το μήνυμα του βίντεο και έγραψε «Μην κοιτάτε το τηλέφωνό σας. Να πάτε να βάλετε μόνοι σας τσάι».

Dear young women of Turkey, please just ignore this utterly ridiculous and sexist video posted by the Directorate of Religious Affairs to show an ideal Turkish family (eventually). You are not domestic slaves. Enough of this patriarchal nonsense https://t.co/muxsrzuGML @t24comtr