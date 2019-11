Ένας διασώστης από τη Μιανμάρ σκοτώθηκε και άλλος ένας άνθρωπος τραυματίστηκε στη βορειοανατολική Συρία την Κυριακή, όταν Σύροι αντάρτες που υποστηρίζονται από την Τουρκία βομβάρδισαν την πόλη Ταλ Ταμρ.

Ο Μουσταφά Μπαλί, ο εκπρόσωπος των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) ανέφερε ότι ένας διασώστης της οργάνωσης Free Burma Rangers (FBR) έχασε τη ζωή του όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε χτυπήθηκε από τον τουρκικό στρατό. Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επιβεβαίωσε ότι ο βομβαρδισμός αυτός έγινε στο χωριό Ρασιντίγια, κοντά στο Ταλ Ταμρ.

A medic from the Free Burma Rangers reportedly died after being injured in Turkish army/FSA artillery strikes against Tal Tamir. pic.twitter.com/XHPfrLEWj5

Η FBR ιδρύθηκε από έναν βετεράνο του αμερικανικού στρατού και είναι μια ανθρωπιστική οργάνωση, στόχος της οποίας είναι, όπως λέει, να απελευθερώσει τους καταπιεσμένους στη Μιανμάρ, τη Συρία, το Ιράκ και το Κουρδιστάν. Στον ιστότοπό της αναφέρει ότι η οβίδα που έπληξε το όχημά της προερχόταν είτε από τις τουρκικές δυνάμεις είτε από τους Σύρους αντικαθεστωτικούς αντάρτες που στηρίζονται από την Άγκυρα.

#BREAKING: #Turkish Army targeted a Free Burma Rangers medical team in the village of Kisra near Tall Tamr / Tal Tamir. One person killed & two medics (#US Nationals) got injured. Journalists & international medics are primary targets of #TurkishArmy in NE #Syria. First video 👇 pic.twitter.com/EBIrXrHVaC