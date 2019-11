Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμα 400.000 έμειναν χωρίς ρεύμα στο Κεμπέκ, από την σφοδρότατη θύελλα που έπληξε την επαρχία του Καναδά.

Άνεμοι που έπνεαν με ταχύτητα 100 χιλιομέτρων την ώρα ξερίζωσαν δέντρα και προκάλεσαν διακοπή στην ηλεκτροδότηση. Από τη θύελλα που ξεκίνησε την Παρασκευή πλημμύρισαν περίπου 30 δρόμοι και έπεσαν 2.500 δέντρα και 250 κολόνες του ηλεκτρικού στην επαρχία αυτή του Καναδά.

Συνεργεία με συνολικά 1.000 Καναδούς εργάτες προσπαθούν να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση ενώ άλλο ένα κλιμάκιο 40 ατόμων είναι καθ' οδόν για τον Καναδά από το Ντιτρόιτ, προκειμένου να παράσχει βοήθεια, μετέδωσε το CBC News.

Ο πρωθυπουργός του Κεμπέκ Φρανσουά Λεγκό δήλωσε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η ηλεκτροδότηση θα αποκατασταθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο, όμως ορισμένα νοικοκυριά εκτιμάται ότι θα παραμείνουν στο σκοτάδι για μερικές ημέρες ακόμη.

340,000 remain without power in Quebec after almost one million customers hit by storm

High winds wreaking havoc across Quebec tore down this gas station canopy in St-Hyacinthe.





Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ