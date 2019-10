Ο Nίρμαλ Πούρια ολοκλήρωσε την Τρίτη την ανάβαση στις 14 υψηλότερες κορυφές του πλανήτη, με ύψος πάνω από 8.000 μέτρα, σε χρόνο ρεκόρ, 189 ημερών, κατακτώντας την κορυφή Σισαπάνγκμα (8.027 μέτρα).

Ο 36χρονος από το Νεπάλ και πρώην στρατιώτης των ειδικών δυνάμεων του βρετανικού στρατού, κατάφερε να καταρρίψει το προηγούμενο ρεκόρ, που είχε κάνει - χωρίς φιάλες οξυγόνου και χωρίς να το έχει ως στόχο - ο Κορεάτης Κιμ Τσνγκ-Χο, που κατάφερε κάτι αντίστοιχο, σε επτά χρόνια, 10 μήνες και έξι ημέρες, μεταξύ 2005 και 2013.

Η αναρρίχηση στους γίγαντες των Ιμαλαΐων αποτελεί ένα από τα πιο περιζήτητα επιτεύγματα του ορειβατικού στίβου και ο πρώτος που κατάφερε να το πετύχει ήταν ο Ράινχολντ Μέσνερ το 1986, ο οποίος ήταν επίσης ο πρώτος που ανέβηκε στα 8.000 μέτρα χωρίς τη χρήση οξυγόνου. Το 2010, η Εντουρντ Πασαμπαν έγινε η πρώτη γυναίκα που ολοκλήρωσε την ίδια ανάβαση.



Ο Πούρια επέλεξε να χρησιμοποιήσει συμπληρωματικό οξυγόνο για τις αναβάσεις του, δικαιολογώντας την επιλογή του μέσα από το τεράστιο μέγεθος της πρόκλησης που είχε θέσει. «Πρέπει να επιστρέψω, για να φτάσω στο επόμενο βουνό. Ακούω το σώμα μου. Πρέπει να έχεις ταπεινότητα, ώστε να μπορείς να γυρίσεις σπίτι. Μπορείς πάντα να ξαναπάς χωρίς οξυγόνο αν αυτό είναι τόσο σημαντικό, αλλά δεν μπορείς αν είσαι νεκρός».



Ο Πούρια γεννήθηκε στην επαρχία Dhaulagiri του Νεπάλ, σε υψόμετρο 1.600 μέτρων και μεγάλωσε στο Chitwan πριν καταταγεί στον στρατό το 2003 και έπειτα τις ειδικές δυνάμεις. Η εντυπωσιακή σειρά των αναβάσεων του, τον καθιστούν έναν από τους πιο ελάχιστους επιτυχημένους ορειβάτες που ανέβηκαν σε όλες τις κορυφές άνω των 8.000 μέτρων στα Ιμαλάια. Έχει ανέβει στο Έβερεστ, στο Λότσε και το Μακαλού (τέταρτη και πέμπτη ψηλότερη κορυφή στον κόσμο) διαδοχικά σε μόλις 48 ώρες.

«Είμαι συγκλονισμένος και απίστευτα υπερήφανος που ολοκλήρωσα αυτή την τελική ανάβαση στην κορυφή και πέτυχα τον στόχο μου να σκαρφαλώσω στα 14 ψηλότερα βουνά του κόσμου σε χρόνο ρεκόρ», δήλωσε ο Πούρια μετά την τελική του ανάβαση.



Ο Πούρια ξεκίνησε την πρόκληση που ονόμασε «Bremont Project Possible» όταν έφτασε στην κορυφή της Αναπούρνα στις 23 Απριλίου φέτος και ολοκλήρωσε το κατόρθωμα του με μια ομάδα υποστήριξης αποτελούμενη αποκλειστικά από Νεπαλέζους ορειβάτες.

Στις 22 Μαΐου, έφθασε στην κορυφή του Έβερεστ μαζί με 320 άλλους ορειβάτες. Ήταν σε αυτή την αναρρίχηση που τράβηξε τη φωτογραφία που έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο ως «κυκλοφοριακή συμφόρηση» για να φτάσει στη κορυφή, φέρνοντας παγκόσμια προσοχή στο γεγονός ότι το βουνό δέχεται επικίνδυνα πολλούς επισκέπτες.

