Με γιουχαΐσματα υποδέχτηκαν τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τη σύζυγό του Μελάνια οι θεατές σε αγώνα μπέιζμπολ στην Ουάσινγκτον την Κυριακή.

Οι θεατές άρχισαν να αποδοκιμάζουν όταν η εικόνα του Τραμπ εμφανίστηκε στα matrix του γηπέδου πριν τον αγώνα των Washington Nationals και Houston Astros. Λίγο μετά οι θεατές σε κερκίδες άρχισαν να φωνάζουν ρυθμικά «Κλείστε τον μέσα». Η φράση αυτή ήταν αναφορά στην Χίλαρι Κλίντον καθώς είχε χρησιμοποιηθεί εναντίον της σε ομιλίες του Τραμπ κατά τη διάρκεια του προεκλογικού αγώνα το 2016.

President Trump was booed loudly by the fans at Nats Park when he was shown on the big screen.

Then came a loud chant: “Lock him up.” @wusa9 pic.twitter.com/LBbgSAHd6k