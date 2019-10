Συγχαρητήρια στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δίνει μετά την επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στη Συρία ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Με μαζικά tweet αναφέρεται στη συμφωνία και τον τούρκο ομόλογό του, τον οποίο μάλιστα χαρακτηρίζει «σκληρό τύπο» «Ο Ερντογάν είναι ένας σκληρός τύπος, (tough man), έπραξε το σωστό», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος.

O Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για μια «σπουδαία ημέρα» για τις ΗΠΑ, την Τουρκία και τους Κούρδους, μιλώντας για «εκπληκτικό αποτέλεσμα». «Έχουμε μια κατάπαυση του πυρός διάρκειας πέντε ημερών» δήλωσε ο Τραμπ από το Φορτ Ουόρθ στο Τέξας. «Πήραμε όλα όσα θα μπορούσαμε να ονειρευτούμε ποτέ» πρόσθεσε. «Οι Κούρδοι είναι απίστευτα χαρούμενοι με αυτήν τη λύση» συμπλήρωσε, εκφράζοντας ικανοποίηση επειδή οι διαπραγματεύσεις καρποφόρησαν «τόσο σύντομα». Ο ίδιος σημείωσε ότι θα αρθούν «πολύ σύντομα» οι κυρώσεις και οι δασμοί σε βάρος της Άγκυρας, επισημαίνοντας πως οι κυρώσεις δεν είναι πλέον απαραίτητες.

«Θέλω να ευχαριστήσω του Κούρδους», είπε τονίζοντας ότι η κατάπαυση του πυρός έσωσε τις ζωές τους. «Οι Κούρδοι είναι υπέροχοι» συνέχισε ο Τραμπ, που χαρακτήρισε σκληρό άνδρα που έκανε το σωστό, το Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. «Είναι φοβερός ηγέτης, σκληρός άνδρας, ισχυρός άνδρας και έπραξε το σωστό».

«Πρόκειται για μια καταπληκτική ημέρα για τον πολιτισμό. Είμαι υπερήφανος που οι ΗΠΑ έμειναν στο πλευρό μου ακολουθώντας ένα απαραίτητο, αλλά αντισυμβατικό μονοπάτι. Οι άνθρωποι προσπαθούσαν να πετύχουν αυτή τη «Συμφωνία» εδώ και πολλά χρόνια. Εκατομμύρια ζωές θα σωθούν. Συγχαρητήρια σε ΟΛΟΥΣ!» έγραψε στο Twitter.

Επιπλέον, σημείωσε ότι η συμφωνία εκεχειρίας με την Τουρκία είναι αποτέλεσμα της «σκληρής αγάπης». «Αυτή η συμφωνία δεν θα μπορούσε να συμβεί ΠΟΤΕ πριν από τρεις ημέρες. Χρειαζόταν λίγη «σκληρή» αγάπη προκειμένου να επιτευχθεί. Απίθανο για όλους!» τουίταρε ο Ντόναλντ Τραμπ.

This deal could NEVER have been made 3 days ago. There needed to be some “tough” love in order to get it done. Great for everybody. Proud of all!