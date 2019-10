Τουλάχιστον 26 άμαχοι σκοτώθηκαν σήμερα στην βόρεια Συρία από τους βομβαρδισμούς και τα πυρά των τουρκικών δυνάμεων και των σύρων συμμάχων τους στην περιοχή, σύμφωνα με νέο απολογισμό του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Στην περιοχή Ρας αλ-Άιν της τουρκοσυριακής μεθορίου, τουλάχιστον δέκα πολίτες σκοτώθηκαν κατά την διάρκεια επιδρομής της τουρκικής αεροπορίας, η οποία έπληξε φάλαγγα αμάχων και δημοσιογράφων, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο. «Βρισκόμασταν στην φάλαγγα Κούρδων αμάχων που στόχευσαν οι τουρκικές δυνάμεις και οι σύμμαχοί τους στο Ρας αλ-Άιν. Η ομάδα μας είναι καλά, αλλά συνάδελφοί μας είναι νεκροί», έγραψε στον λογαριασμό της στο Twitter η Στεφανί Περές, δημοσιογράφος της France Télévisions χωρίς να δώσει περισσότερα στοιχεία.

Στα σόσιαλ μίντια κυκλοφορούν βίντεο με πολύ σκληρές εικόνες και νεκρούς στο δρόμο μετά τον βομβαρδισμό. Ωστόσο η προέλευση των βίντεο δεν μπορεί να επαληθευτεί.

Journalists among those injured in the attack. Turkish bombardment on the area continues. pic.twitter.com/jfgI4fd2l1