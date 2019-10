Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση σε εμπορικό κέντρο στο Μάντσεστερ.

Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν με μαχαίρι σε εμπορικό κέντρο στο Μάντσεστερ, στη βόρεια Αγγλία, και η αστυνομία δήλωσε πως ερευνητές της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας ηγούνται των ερευνών.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο εμπορικό κέντρο Arndale, στο κέντρο της πόλης. Το εμπορικό κέντρο εκκενώθηκε καθώς ένοπλοι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε πως πέντε άνθρωποι έχουν μαχαιρωθεί και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία της ευρύτερης περιοχής του Μάντσεστερ.

«Σε αυτά τα αρχικά στάδια παραμένουμε ανοικτοί για το κίνητρο αυτού του τρομερού συμβάντος και των περιστάσεων υπό τις οποίες συνέβη.

»Δεδομένου του σημείου όπου σημειώθηκε το περιστατικό και της φύσης του, αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας ηγούνται της έρευνας καθώς προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τις περιστάσεις».

