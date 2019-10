Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε πως άρχισε η στρατιωτική επιχείρηση στη βορειοανατολική Συρία.

Την ανακοίνωση έκανε μέσω Twitter αναφέροντας πως «η αποστολή μας είναι να αποτρέψουμε τη δημιουργία ενός τρομοκρατικού διαδρόμου στα νότια σύνορά μας και να φέρουμε ειρήνη στην περιοχή»

#OperationPeaceSpring will neutralize terror threats against Turkey and lead to the establishment of a safe zone, facilitating the return of Syrian refugees to their homes.



We will preserve Syria’s territorial integrity and liberate local communities from terrorists.