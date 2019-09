H Japan Airlines πρόσθεσε ένα εργαλείο στο διαδικτυακό της σύστημα κράτησης εισιτηρίων που θα δείχνει σε ποιες θέσεις τους αεροπλάνου κάθονται μικρά παιδιά.

Στο διάγραμμα θέσεων του συστήματος κρατήσεων εμφανίζεται αυτόματα ένα εικονίδιο παιδιού, το οποίο ενημερώνει τους επιβάτες πού έχει γίνει κράτηση για ένα παιδί ηλικίας από 8 ημερών έως δύο ετών. Η Japan Airlines αναφέρει ότι το εικονίδιο «επιτρέπει στους άλλους επιβάτες να γνωρίζουν ότι ένα παιδί μπορεί να κάθεται εκεί».

Ωστόσο η ιαπωνική αεροπορική εταιρεία προειδοποίησε ότι το εργαλείο αυτό δεν είναι αλάνθαστο, καθώς μπορεί το εικονίδιο να μην εμφανιστεί, αν έχει γίνει κράτηση εισιτηρίων μέσω τρίτου ή αν την τελευταία στιγμή γίνει αλλαγή στο αεροπλάνο που θα πραγματοποιήσει την πτήση.

Η κίνηση αυτή της JAL ικανοποίησε πολλούς χρήστες στα social media. «Σ'ευχαριστώ JAL που με προειδοποιείς για το πού σχεδιάζουν να φωνάζουν και να ωρύονται μωρά κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού 13 ωρών. Αυτό θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό σε όλον τον τομέα», έγραψε στο Twitter ο Ράχατ Άχμεντ, επιχειρηματίας.

Thank you, @JAL_Official_jp for warnings me about where babies plan to scream and yell during a 13 hour trip. This really ought to be mandatory across the board.



Please take note, @qatarairways: I had 3 screaming babies next to me on my JFK-DOH flight two weeks ago. pic.twitter.com/kQYQFIqqCD