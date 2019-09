Στους δρόμους της Ινδονησίας για δεύτερη ημέρα συρρέουν χιλιάδες φοιτητές για να διαμαρτυρηθούν κατά της προτεινόμενης αναθεώρησης του ποινικού κώδικα της χώρας, η οποία σύμφωνα με τους ίδιους απειλεί τις ατομικές ελευθερίες.

Το κοινοβούλιο ήταν προγραμματισμένο να ψηφίσει για τις μεταρρυθμίσεις στον ποινικό κώδικα σήμερα, όμως αποφάσισε να αναστείλει την ψηφοφορία του νομοσχεδίου έπειτα από αίτημα του προέδρου Τζόκο Ουιντόντο. Ο ίδιος επεσήμανε ότι τα 14 άρθρα του νομοσχεδίου χρειάζεται να εξεταστούν περαιτέρω προτού αυτό πάει για ψήφιση στο νέο κοινοβούλιο, η θητεία του οποίου ξεκινά τον επόμενο μήνα.

Ο Ινδονήσιος πρόεδρος έλαβε την απόφαση αυτή μετά τις διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν χθες Δευτέρα εναντίον του νομοσχεδίου, στη διάρκεια των οποίων φοιτητές έριξαν την πύλη του κοινοβουλίου στη Τζακάρτα, όμως εμποδίστηκαν από την αστυνομία προτού προλάβουν να εισέλθουν στο κτίριο.

This sign says: “My crotch does not belong to the state”. Protests building in Jakarta right now against Indonesia’s proposed criminal code outlawing unwed sex. Demonstrators also angry at legislation muzzling the anti-corruption watchdog pic.twitter.com/l0mG2lWmPB