Η Χίλαρι Κλίντον έκανε μια στάση στην Μπιενάλε της Βενετίας, όπου καθισμένη πίσω από ένα αντίγραφο του Οβάλ Γραφείου, ήρθε αντιμέτωπη με το ίδιο θέμα που της στάθηκε εμπόδιο και την τελευταία φορά που συναγωνίστηκε για μια θέση σε αυτό το τραπέζι- τα περιβόητα πλέον emails της.

Η εγκατάσταση, που δημιούργησε ο καλλιτέχνης και ποιητής Kenneth Goldsmith για ένα πρότζεκτ σχετικό με την Μπιενάλε στο Despar Teatro Italia, έχει τίτλο «HILLARY: The Hillary Clinton Emails (2019)», μια αναφορά στα χιλιάδες emails που ήταν αποθηκευμένα στον ιδιωτικό server της Χίλαρι Κλίντον και τα οποία αξιοποίησαν οι Ρεπουμπλικάνοι για να υπονομεύσουν την υποψηφιότητά της στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2016.

Ο Kenneth Goldsmith εκτύπωσε όλη την αμφιλεγόμενη αλληλογραφία, σε μια στοίβα με περισσότερα από 60.000 έγγραφα, δημιουργώντας «το καταπληκτικότερο ποίημα του 21ου αιώνα, ένα αντι-μνημείο στην παράνοια της ειδεχθούς, συκοφαντικής καμπάνιας εναντίον της Χίλαρι Κλίντον», σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου.

Από την πλευρά της η Χίλαρι Κλίντον, σχολιάζοντας το έργο, δημοσίευσε στο Twitter της μια φωτογραφία να κάθεται στο γραφείο, γράφοντας στην λεζάντα: «Βρήκα τα emails μου στην Μπιενάλε της Βενετίας. Κάποιος να ειδοποιήσει τους Ρεπουμπλικάνους».

Found my emails at the Venice Biennale. Someone alert the House GOP. pic.twitter.com/eeXaKhy9Dz