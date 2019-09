Το Πανεπιστήμιο του Τενεσί πρόσφερε υποτροφία στο νεαρό μαθητή από την Φλόριντα, που έγινε viral την περασμένη εβδομάδα επειδή δέχθηκε bullying για την αυτοσχέδια μπλούζα του με το σήμα του ιδρύματος.

«Σε αναγνώριση του πνεύματός του, το πανεπιστήμιο του προσφέρει τιμητική εισαγωγή για την Τάξη του 2032», ανέφερε το εκπαιδευτικό ίδρυμα σε επίσημη ανακοίνωση. «Επιπλέον, βραβεύεται με τετραετή υποτροφία που καλύπτει όλα τα δίδακτρα, αρχής γενομένης από το φθινόπωρο του 2028, σε περίπτωση που αποφασίσει να φοιτήσει στο UT [University of Tennessi]», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Το αγόρι, του οποίου το όνομα δεν έγινε γνωστό, πηγαίνει στην Δ' Δημοτικού και κέντρισε παγκόσμιο ενδιαφέρον όταν ζωγράφισε σε χαρτί μια δική του εκδοχή από το logo του πανεπιστημίου, το οποίο στη συνέχεια καρφίτσωσε σε μια πορτοκαλί μπλούζα. Παθιασμένος με το πανεπιστήμιο του Τενεσί, ήθελε να προβάλει το μπλουζάκι στις «Ημέρες Κολεγίου» του σχολείου του αλλά δεν διέθετε κανένα ρούχο με το λογότυπό τους, οπότε αποφάσισε να φτιάξει ένα δικό του.

«Όταν έφτασε εκείνη η μέρα, ήρθε κατενθουσιασμένος και μου έδειξε την μπλούζα του», περιέγραψε η δασκάλα του σε ανάρτησή της στο Facebook. Ωστόσο μέχρι το μεσημέρι, ο ενθουσιασμός του μαθητή είχε μετατραπεί σε κλάματα, καθώς δέχθηκε έντονο bullying για την μπλούζα του. Τότε η δασκάλα του αποφάσισε να του αγοράσει επίσημο μπλουζάκι, η ανάρτησή της έγινε γρήγορα viral και δεν άργησε να φτάσει μέχρι το πανεπιστήμιο, το οποίο αμέσως ανταποκρίθηκε θετικά, στέλνοντας ένα δέμα στον μικρό, γεμάτο με αντικείμενα που είχαν πάνω το λογότυπό τους.

Λίγες ημέρες αργότερα, το Πανεπιστήμιο του Τενεσί ανακοίνωσε όχι μόνο πως προσφέρει υποτροφία στον νεαρό μαθητή αλλά και πως τύπωσε το συγκεκριμένο σχέδιο ως επίσημο σήμα της. Σημειωτέον πως από την μέρα που κυκλοφόρησε τις μπλούζες στο ίντερνετ, έχει δεχθεί περισσότερες από 50.000 προ-παραγγελίες. Το πανεπιστήμιο διευκρίνισε πως όλα τα έσοδα από τις μπλούζες θα δοθούν στη φιλανθρωπική οργάνωση Stomp Out Bullying και πως η υποτροφία θα καλυφθεί από άλλες πηγές.

So proud of VOL nation today. More than 16,000 t-shirts ordered by 3 pm today, crashing the website which is back up. Giant shout-out to @UTVolShop who ignited this story. On every major network today showing what it means to be a VOL and step forward and act! #tennesseeproud pic.twitter.com/J42sY4ah7m