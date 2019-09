Ο McKrae Game, που ίδρυσε ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα θεραπείας αναμόρφωσης ομοφυλοφίλων στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε ότι είναι γκέι και αποκήρυξε την πρακτική την οποία χαρακτήρισε «επιβλαβή».

Ο McKrae Game, που ηγήθηκε της θρησκευτικής οργάνωσης «Ελπίδα για Ολότητα» στη Νότια Καρολίνα για σχεδόν δύο δεκαετίες, έκανε come out αυτό το καλοκαίρι, σε ηλικία 51 ετών, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η The Post and Courier το Σάββατο. «Η θεραπεία αναμόρφωσης ομοφυλοφίλων δεν είναι μόνο ένα ψέμα, αλλά είναι και επιβλαβής», είπε ο McKrae Game.

Η αποκάλυψη έγινε δύο χρόνια μετά τη ξαφνική απόλυση του McKrae Game από την οργάνωση. Στη συνέντευξή του απήθυνε κάλεσμα για τη διάλυση όλων των οργανώσεων θεραπείας αναμόρφωσης ομοφυλοφίλων. Η διαδεδομένη πρακτική, που αποσκοπεί στο να καταπιέσει ή να αλλάξει τον σεξουαλικό προσανατολισμό των συμμετεχόντων μέσα από την πίστη, έχει απαγορευθεί σε 18 πολιτείες των ΗΠΑ.

Ο McKrae Game δήλωσε ότι προσπαθεί να συμβιβαστεί με το κακό που προκάλεσε στους ανθρώπους μέσα από αυτό το πρόγραμμα. «Ήμουν ένας ζηλωτής που πλήγωνε ανθρώπους», δήλωσε. «Άνθρωποι επιχείρησαν να αυτοκτονήσουν για τα πράγματα που τους έλεγα. Άνθρωποι που ξέρω κάνουν τώρα ψυχοθεραπεία για εμένα. Γιατί να θέλω κάτι τέτοιο να συνεχιστεί;» είπε μεταξύ άλλων. Ο Game είναι παντρεμένος και η γυναίκα του γνωρίζει ότι είναι ομοφυλόφιλος.

Παράλληλα αποκάλυψε ότι είναι έτοιμος για αντιδράσεις καθώς συνεχίζει να λαμβάνει στο Facebook μηνύματα από ανθρώπους που υποστηρίζουν ότι συμμετοχή τους στα προγράμματα τους έβλαψε. Την προηγούμενη εβδομάδα, έγραψε μία μακροσκελή ανάρτηση στο Facebook με τίτλο: «Έκανα λάθος! Σας παρακαλώ συγχωρέστε με!». Ακόμα δήλωσε στην εφημερίδα πως γνωρίζει ότι το πιθανότερο είναι πως θα απολογείται για όλη την υπόλοιπη ζωή του.

Με πληροφορίες από NY Post/People