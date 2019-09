Σάλος έχει ξεσπάσει στη Βρετανία με τον ηγέτη της Βουλής των Κοινοτήτων και τη στάση του σε μια από τις κρισιμότερες ψηφοφορίες της ιστορίας για τη χώρα και το Brexit.

Ο Jacob Rees-Mogg, ο οποίος έδειχνε να περιφρονεί τη διαδικασία, είχε ξαπλώσει στη θέση του με τη συμπεριφορά του να εξοργίζει πολλούς και να γίνεται θέμα συζήτησης. Ο πολιτικός είχε απλωθεί στον πράσινο καναπέ, έκλεινε επιδεικτικά τα μάτια του και έδειχνε αδιαφορία για την αμηχανία που προκαλούσε.

Ο ηγέτης της Βουλής των Κοινοτήτων κατηγορήθηκε έντονα και από συναδέλφους βουλευτές, ότι έδειξε περιφρόνηση για το κοινοβούλιο.

«Με τη γλώσσα του σώματός του όλο το βράδυ, ήταν τόσο περιφρονητικός», δήλωσε η Caroline Lucas του πράσινου κόμματος ενώ και άλλοι βουλευτές του φώναξαν να καθίσει κανονικά.

Ακόμη και όταν δέχθηκε παρατήρηση για τη στάση του, ο Jacob Rees-Mogg έδειχνε να αγνοεί το πώς δυσαρεστούσε τους υπόλοιπους η εικόνα του και ειρωνικά κουνούσε το κεφάλι του.

Η συμπεριφορά αυτή σχολιάστηκε από βουλευτές και στα σόσιαλ μίντια ενώ δεν άργησαν και οι πρώτες παρωδίες:

