Στο Έλκμοντ της Αλαμπάμα ένας 14χρονος ομολόγησε πως σκότωσε ολόκληρη την οικογένεια του, συνολικά 5 άτομα.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Δευτέρας. Σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά εκπρόσωπος του γραφείου του Σερίφη στην κομητεία Λάιμστοουν, οι αρχές εκλήθησαν στο σημείο από τον 14χρονο. O έφηβος αρχικά ανέφερε πως ήταν στον κάτω όροφο του σπιτιού όταν άκουσε πυροβολισμούς από τον πάνω όροφο.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το αμερικάνικό CNN, oι αστυνομικοί βρήκαν στον πάνω όροφο έναν νεκρό ενήλικα και δύο νεκρά παιδιά, ενώ σοβαρά τραυματίες εκείνη τη στιγμή ήταν άλλοι δύο άνθρωποι, ένας ενήλικας και ένα παιδί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο όπου κατέληξαν.

BREAKING: Five people have been shot at a residence in the 16000 block of Ridge Rd in Elkmont. Three confirmed dead at the scene, two were airlifted in critical condition.