Μία μεγαλειώδης διαμαρτυρία 1,7 εκατομμυρίων ανθρώπων (σύμφωνα με τους διοργανωτές) έγινε την Κυριακή στο Χονγκ Κονγκ παρά τις απαγορεύσεις των αρχών και τις σοβαρές προειδοποιήσεις του Πεκίνου για επέμβαση.

Το νούμερο που έδωσαν οι διοργανωτές αντιστοιχεί στο 1/4 του πληθυσμού του Χονγκ Κονγκ. H αστυνομία υπολογίζει τον αριθμό πάνω από 10 φορές μικρότερο καθώς μετράει μόνο αυτούς που συμμετείχαν σε μία διαδήλωση για την οποία είχε δοθεί άδεια.

Οι διαδηλωτές πλημμύρισαν χθες το απόγευμα το Βικτόρια Παρκ και τους γύρω δρόμους, όταν έπεσε καταρρακτώδης βροχή μετατρέποντας το πάρκο σε μια θάλασσα με ομπρέλες. Την ίδια ώρα, διαδηλωτές προχώρησαν στην καρδιά της επιχειρηματικής περιοχής της περιφέρειας περικυκλώνοντας την έδρα της τοπικής κυβέρνησης.

Ένα πλήθος συνέχισε ύστερα δυτικότερα στο Αντμάιραλτι, όπου η αστυνομία είχε απαγορεύσει την πορεία καθώς είχε δώσει άδεια στο Μέτωπο Πολιτών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα μόνο για συγκέντρωση στο πάρκο με αποτέλεσμα οι «παραβάτες» να κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωπη με την κατηγορία για παράνομη συνάθροιση, η οποία μπορεί να επιφέρει ποινές φυλάκισης έως και πέντε χρόνια.



«Σταθείτε με το Χονγκ Κονγκ», «ανακτήστε το Χονγκ Κονγκ», «η επανάσταση της εποχής μας» φώναζαν μεταξύ άλλων οι διαδηλωτές. Το βράδυ απέκλεισαν έναν δρόμο έξι λωρίδων έξω από το αρχηγείο εξαπολύοντας φραστικά πυρά κατά της αστυνομίας. «Επιστρέψτε το μάτι» φώναξαν επίσης αναφερόμενοι στον πρόσφατο τραυματισμό μιας γυναίκας σε επεισόδια.

Τόσο η έδρα της κυβέρνησης όσο και το αρχηγείο της αστυνομίας περιφρουρούνταν από γιγαντιαία οδοφράγματα και αύρες με νερό. «Παρά το γεγονός ότι ο καιρός ήταν τόσο άσχημος, ακόμη και εν μέσω των απειλών του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού οι άνθρωποι του Χονγκ Κονγκ δεν υποχωρούν » δήλωσε ο 21χρονος φοιτητής Γουνγκ ο οποίος σημείωσε ότι οι διαδηλώσεις θα συνεχιστούν και θα είναι μεγαλύτερες όσο η κυβέρνηση δεν ανταποκρίνεται στα αιτήματά τους.

«Το Χονγκ Κονγκ πεθαίνει»

«Η κοινωνία μας δεν έχει δικαιοσύνη και μέλλον. Κάνουμε απλώς μια τελευταία προσπάθεια να κάνουμε κάτι μέσα στην απογοήτευση μας», δήλωσε ένας 30χρονος δάσκαλος. «Το Χονγκ Κονγκ πεθαίνει ούτως ή άλλως, αγωνιζόμαστε μόνο για την τελευταία μας αναπνοή» τόνισε ο ίδιος.

“Be water, my friend”: This is what hundreds of thousands of water drops look like when they converge into a slow-moving river of hope, faith and resilience, sweeping everything in their way.



