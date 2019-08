Τίτλοι τέλους έπεσαν στην υπόθεση που πέρυσι έγινε viral, καθώς στη φυλακή θα οδηγηθεί o άνδρας που έγινε γνωστός ως ο «σωσίας» του Ρος Γκέλερ, αφού κρίθηκε ένοχος για κλοπή και απάτες.

Όπως μετέδωσε το CNN ο Αμπντουλάχ Χουσεϊνί, κρίθηκε ένοχος για τις κατηγορίες της απάτης και της κλοπής. Ο ίδιος είχε κλέψει μια πιστωτική κάρτα από έναν πελάτη ενός εστιατορίου και με αυτή αγόρασε αλκοολούχα ποτά και άλλα αγαθά. H δίκη του 36χρονου κράτησε δύο μέρες.

Ο Αμπντουλάχ Χουσεϊνί, ένας «περιπλανώμενος κλέφτης» σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, καταδικάστηκε σε φυλάκιση εννέα μηνών.

Το περιστατικό έγινε viral πέρυσι όταν η αστυνομία του Μπλάκπουλ, στη Μεγάλη Βρετανία, δημοσιοποίησε την φωτογραφία ενός άνδρα τον οποίο καταζητούσε για κλοπή. Η ομοιότητα του καταζητούμενου με τον ηθοποιό Ντέιβιντ Σουίμερ, που υποδύθηκε τον Ρος Γκέλερ στα Φιλαράκια, δεν πέρασε απαρατήρητη και μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα η ανάρτηση κατακλύστηκε από αστεία, που όλα είχαν αναφορές στη διάσημη σειρά και τον πρωταγωνιστή της.

Μετά τις αντιδράσεις, η αστυνομία έσπευσε να διευκρινίσει ο Ντέιβιντ Σουίμερ δεν ήταν καν στη Βρετανία όταν διαπράχθηκε το αδίκημα. «Σας ευχαριστούμε όλους για την άμεση ανταπόκριση. Έχουμε διερευνήσει σε βάθος το περιστατικό και επιβεβαιώσαμε πως ο Ντέιβιντ Σουίμερ ήταν στην Αμερική εκείνη την ημερομηνία», σχολίασε η αστυνομία Facebook. «Λυπούμαστε που έχουν έτσι τα πράγματα», συνέχιζε η ανακοίνωση.

Η αστυνομία κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν τον ύποπτο με μία φράση του Ρος Γκέλερ. «Είναι γνωστό πως έχει μελετήσει καράτε και πιστεύουμε πως είναι ειδήμων στην τέχνη του Ουνάγκι», σχολίασαν αστειευόμενοι οι αστυνομικοί.

Officers, I swear it wasn't me.

As you can see, I was in New York.

To the hardworking Blackpool Police, good luck with the investigation.#itwasntme pic.twitter.com/EDFF9dZoYR