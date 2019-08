Μία γυναίκα είναι νεκρή και μία τραυματίστηκε από την επίθεση με μαχαίρι που πραγματοποίησε ένας άνδρας στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.



Ειδικότερα, ο άνδρας που κρατούσε μαχαίρι επιτέθηκε σε περαστικούς την Τρίτη στο κέντρο του Σίδνεϊ σκοτώνοντας μια γυναίκα και τραυματίζοντας μια άλλη πριν ακινητοποιηθεί, ανακοίνωσε η αστυνομία προσθέτοντας πως το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως επεισόδιο τρομοκρατίας.

Ο 21χρονος άνδρας, το όνομα του οποίου η αστυνομία δεν ανακοίνωσε, κρατούσε ένα μαχαίρι και είχε επίσης στην κατοχή του ένα μικρού μεγέθους USB που περιείχε πληροφορίες για αιματηρές επιθέσεις στη Βόρεια Αμερική και τη Νέα Ζηλανδία, ανακοίνωσε η αστυνομία. Όμως δεν φαίνεται πως έδρασε για λογαριασμό κάποιας τρομοκρατικής οργάνωσης ενώ η επίθεση δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική, πρόσθεσε η αστυνομία. «Σε τελική ανάλυση είναι ένα φρικτό έγκλημα και θα πρέπει να πληρώσει γι' αυτό», είπε στους δημοσιογράφους ο αστυνομικός επίτροπος της Νέας Νότιας Ουαλίας Μικ Φούλερ.

Μια 21χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε κτίριο διαμερισμάτων και μια δεύτερη γυναίκα, 41 ετών, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη από μαχαίρι στην πλάτη. Η κατάστασή της είναι σταθερή, ανακοίνωσε η αστυνομία. Οι αστυνομικοί δεν έκαναν γνωστό πώς σκοτώθηκε η πρώτη γυναίκα, όμως είπαν πως ο άνδρας ευθύνεται και για τις δύο επιθέσεις. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα στις δύο γυναίκες. Η αστυνομία διεξάγει έρευνες σε μια κατοικία σε απόσταση 32 χιλιομέτρων δυτικά της πόλης, όπου ζούσε ο νεαρός μαζί με τους γονείς του. Ο άνδρας βρίσκεται υπό κράτηση και αναμένεται να του απαγγελθούν κατηγορίες για ανθρωποκτονία, για επίθεση και, ανάλογα με την έκβαση της έρευνας, για αδικήματα τρομοκρατίας, δήλωσε ο Φούλερ.

Το περιστατικό προκάλεσε διακοπή της κυκλοφορίας στο κέντρο της μεγαλύτερης πόλης της Αυστραλίας. Εικόνες βίντεο στο Twitter δείχνουν έναν νεαρό άνδρα να τρέχει σε μια διασταύρωση και να πηδάει πάνω στο καπό ενός αυτοκινήτου φωνάζοντας και κρατώντας κάτι που φαίνεται πως είναι ένα μεγάλο μαχαίρι. Ο άνδρας πέφτει στο έδαφος όταν το αυτοκίνητο αρχίζει να κινείται και έρχεται αντιμέτωπος με κάποιον που κρατάει μια καρέκλα, όπως φαίνεται στο βίντεο. Δεν είναι σαφές τι φωνάζει ο άνδρας. Άλλες εικόνες δείχνουν τον άνδρα ακινητοποιημένο στο έδαφος από αρκετούς ανθρώπους.

