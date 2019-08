Τουλάχιστον 184 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ινδία ενώ σχεδόν 1 εκατομμύριο άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους από τις πλημμύρες που προκάλεσε ο μουσώνας, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των τοπικών Αρχών.

Η πολιτεία Κεράλα είναι, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η πλέον πληγείσα περιοχή της Ινδίας από τις πλημμύρες, με αποτέλεσμα να παραμείνει κλειστό για τρεις ημέρες την περασμένη εβδομάδα το διεθνές αεροδρόμιο Κοτσί.

Today's #ClimateChaos 1 India floods: 147 dead after torrential rain 2 Myanmar floods: 51 dead in deadliest natural disaster to strike nation’s southeast 3 China: Death toll from powerful typhoon #Lekima rose to 30 on Sunday, 1m forced to leave homes pic.twitter.com/ijv5YVQ7NB

«Τουλάχιστον 76 άνθρωποι πέθαναν, 58 αγνοούνται και 32 τραυματίστηκαν» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Πραμόντ Κουμάρ, ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας της Κεράλα. Περίπου 288.000 άνθρωποι, σε αυτήν την πολιτεία, απομακρύνθηκαν προς ασφαλείς περιοχές.

Incessant rains are likely to hit many parts of Karnataka for the next 5 days, said the weather department.https://t.co/3LocU1Qrm8