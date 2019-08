Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής η άτυπη συνάντηση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Μουσταφά Ακιντζί, κατά την οποία εκφράστηκε η ετοιμότητα Τριμερούς Διάσκεψης με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.

Η συνάντηση των δύο ηγετών που διήρκησε περίπου τρεις ώρες, πραγματοποιήθηκε πεντέμισι σχεδόν μήνες μετά την τελευταία τους άτυπη συνάντηση, στα τέλη Φεβρουαρίου. Η συνάντηση φιλοξενήθηκε στην οικία της Ειδικής Αντιπροσώπου του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο, Ελίζαμπεθ Σπέχαρ.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση από τα Ηνωμένα Έθνη εκ μέρους του Μουσταφά Ακιντζί και του Προέδρου Αναστασιάδη, οι δύο ηγέτες είχαν μια εποικοδομητική ανταλλαγή ιδεών και συζήτησαν σε βάθος τις βασικές αρχές. Αποφάσισαν όπως συνεχίσουν τις προσπάθειες με την Τζέιν Χολ Λουτ και όπως οριστικοποιήσουν του όρους αναφοράς, που θα βοηθήσουν στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Όπως σημειώνεται, οι δύο ηγέτες αποφάσισαν επίσης να εκφράσουν την ετοιμότητά τους για μια Τριμερή Διάσκεψη με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ μετά τη Γενική Συνέλευση στη Νέα Υόρκη, ώστε να σχεδιάσουν τα επόμενά τους σχέδια.

Ταυτόχρονα, καλωσόρισαν την υλοποίηση των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), συμπεριλαμβανομένου της ηλεκτρικής διασύνδεσης και της κινητής τηλεφωνίας, τα οποία θα φέρουν πιο κοντά τις δύο κοινότητες. «Οι δύο ηγέτες», καταλήγει η ανακοίνωση, «επαναβεβαίωσαν τη δέσμευση για να εντείνουν τις εργασίες στις Τεχνικές Επιτροπής, με αντικείμενο τη βελτίωση της καθημερινότητας όλων των Κυπρίων και να συζητήσουν περισσότερα ΜΟΕ, με την υποστήριξη των Ηνωμένων Εθνών».

Αναλυτικά η ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών:

Σήμερα, ο Ελληνοκύπριος ηγέτης κ. Νίκος Αναστασιάδης και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης κ. Μουσταφά Ακίνκι συναντήθηκαν στην κατοικία της Ειδικής Αντιπροσώπου του ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών, κ. Elizabeth Spehar.

Οι δύο ηγέτες είχαν μια ειλικρινή και εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων και συζήτησαν σε βάθος τις βασικές αρχές. Αποφάσισαν να συνεχίσουν τις προσπάθειες που καταβάλλει η κυρία Jane Holl Lute με την αποφασιστικότητα να οριστικοποιήσουν τους όρους αναφοράς, που θα επιτρέψουν δομημένες και προσανατολισμένες ως προς το αποτέλεσμα διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα οδηγήσουν σε μια διευθέτηση του Κυπριακού με αίσθηση του επείγοντως.

Οι δύο ηγέτες αποφάσισαν επίσης να ανακοινώσουν την ετοιμότητά τους να διεξαγάγουν τριμερή συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα μετά τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να καθορίσουν τα επόμενα βήματα.

Όσον αφορά τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, οι δύο ηγέτες χαιρέτισαν την εφαρμογή των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης που είχαν προηγουμένως ανακοινώσει, συμπεριλαμβανομένης της διασυνδεσιμότητας του ηλεκτρισμού και της διαλειτουργικότητας των δικτύων κινητής τηλεφωνίας, μέτρα που διευκόλυναν τη μεγαλύτερη αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο κοινοτήτων.

Οι δύο ηγέτες επανέλαβαν επίσης τη δέσμευσή τους να εντείνουν το έργο των Τεχνικών Επιτροπών με στόχο τη βελτίωση της καθημερινής ζωής όλων των Κυπρίων και την εφαρμογή περαιτέρω μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, με την υποστήριξη του ΟΗΕ.

Read the full statement by the United Nations Spokesperson in Cyprus on behalf of the Turkish Cypriot leader, Mr. Mustafa Akıncı and the Greek Cypriot leader, Mr. Nicos Anastasiades in the attached image. pic.twitter.com/oxoV3CkIV4