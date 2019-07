Το ποσοστό των ανθρώπων, που πέφτουν θύματα εμπορίας έχει διπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια, αγγίζοντας το 58% όλων των θυμάτων που αναγνωρίστηκαν ως θύματα.

Αυτό αναφέρει η Παγκόσμια Έκθεση για την Εμπορία Ανθρώπων του Γραφείου του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC), σύμφωνα με ανακοίνωση από το «Το Χαμόγελο του Παιδιού», με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών κατά της Εμπορίας Ανθρώπων.

Παρά το γεγονός, ότι σε πολλές χώρες έχουν θεσπιστεί εθνικοί νόμοι για την εμπορία ανθρώπων, οι οποίοι είναι σύμφωνοι με το Πρωτόκολλο των Ηνωμένων Εθνών για την εμπορία ανθρώπων, πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να πέφτουν θύματα εμπορίας. Επιπλέον, σε πολλές χώρες, τα θύματα ενδέχεται να υποστούν ποινικές διώξεις, ενώ οι έμποροι παραμένουν ατιμώρητοι, επισημαίνει οργανισμός.

Women and girls do not have a price tag.

Women and girls should not be sexually exploited. #EndHumanTraffickinghttps://t.co/XYJLteBwb1 pic.twitter.com/7TCWDwQ20d — UN Women (@UN_Women) July 30, 2019





Μόνο το 2016 περισσότεροι από 1,2 εκατ. μετανάστες έφτασαν στην Ευρώπη, εκ των οποίων 25% ήταν παιδιά, ενώ περισσότερα από 60.000 αυτών ταξίδεψαν χωρίς τη συνοδεία γονέα ή κάποιου άλλου ατόμου. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τα Εξαφανισμένα και υπό Εκμετάλλευση Παιδιά «Missing Children Europe» (MCE) περισσότεροι από 30.000 ασυνόδευτοι ανήλικοι εξαφανίστηκαν από το 2014 έως το 2017, ενώ τα στοιχεία καταδεικνύουν, ότι οι συγκεκριμένες περιπτώσεις εξαφανίσεων δεν αντιμετωπίστηκαν με τον ίδιο τρόπο από τις αρχές σε σχέση με τα συνήθη περιστατικά εξαφανίσεων.

You might not know them.

But they have hopes and dreams too.

Just like you and me. #EndHumanTrafficking pic.twitter.com/7x1yaznw9z — IOM - UN Migration (@UNmigration) July 30, 2019





Η συντριπτική πλειονότητα τέτοιων περιστατικών δεν καταγγέλλονται με αποτέλεσμα να μην ενεργοποιούνται οι μηχανισμοί αναζήτησης και εντοπισμού τους, όπως είναι η «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» και το Amber Alert Hellas που λειτουργεί ο Οργανισμός στην Ελλάδα σε συνεργασία με όλες τις αρμόδιες αρχές, επισημαίνει η ανακοίνωση.

Ο οργανισμός καλεί τον καθένα να λάβει μέρος στην Παγκόσμια Καμπάνια του ΟΗΕ κατά της Εμπορίας #EndHumanTrafficking.

On World Day against Trafficking in Persons we need to remember that #HumanTrafficking happens all around us.

National trafficking laws, programmes + policies need to be in place to prevent trafficking, protect victims&bring offenders to justice.

Act now to #EndHumanTrafficking💙 pic.twitter.com/FX7IJTe1R2 — UN Office on Drugs & Crime (@UNODC) July 30, 2019





Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ