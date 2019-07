Η Carissa Pinkston, μοντέλο που στο παρελθόν έχει εργαστεί για οίκους μόδας όπως οι Savage x Fenty, Marc Jacobs και Prabal Gurung, είπε ψέματα ότι είναι transgender ενώ δέχεται σφοδρές επικρίσεις για τρανσοφοβικά σχόλια που είχε κάνει στο παρελθόν και για τα οποία τελικώς απολύθηκε.

Την περασμένη βδομάδα, ορισμένες αναρτήσεις της Pinkston στο Facebook από τον Μάιο, άρχισαν να διαδίδονται στο Twitter. Στα επίμαχα στάτους, η Pinkston έγραφε πως «Το να είσαι transgender δεν σε κάνει γυναίκα. Σε κάνει απλώς transgender» και σε άλλο σημείο «Το να είσαι transgender δεν σε κάνει γυναίκα κατά γένος ή φύλο (...) Έτσι θέλουν να αναγνωρίζονται. Σε βιολογικό επίπεδο υπάρχουν θηλυκά και αρσενικά. Αυτός είναι ο κόσμος το 2019».

Μετά την έκταση και την κατακραυγή στα social media, η Pinkston απολύθηκε από το πρακτορείο μοντέλων που την είχε αναλάβει και, στον απόηχο της απόλυσης, η 20χρονη έκανε μία ανάρτηση στο Instagram όπου υποστήριζε, ψευδώς, ότι και η ίδια είναι transgender γυναίκα. «Δεν ήμουν έτοιμη να το αποκαλύψω, αλλά σήμερα απολύθηκα και δέχομαι μηνύματα μίσους και απειλές κατά της ζωής μου, οπότε αναγκάζομαι να πω την αλήθεια. Είμαι transgender. Έκανα τη διόρθωση όταν ήμουν σε πολύ μικρή ηλικία και έκτοτε ζω τη ζωή μου ως γυναίκα. Ήταν πολύ δύσκολο να το κρατήσω μυστικό, αλλά αυτά που είπα για τις transgender γυναίκες είναι μία ευθεία αντανάκλαση των δικών μου (αν)ασφαλειών, και έκτοτε έχω συνειδητοποιήσει ότι είμαι γυναίκα. Όλες είμαστε!».

Μετά την ανάρτησή της στο Instagram, άνθρωποι που γνώριζαν προσωπικά και από παλιά την Pinkston την κατηγορήσαν δημοσίως ότι έλεγε ψέματα. «Είναι φρικτό και αηδιαστικό που λες ψέματα σε χιλιάδες ανθρώπους», έγραψε η συνάδελφός της Aleece Wilson. Το transgender μοντέλο Aaron Philip επίσης επέκρινε την Pinkston για το ψέμα της. «Φαντάσου να είσαι μοντέλο που εκτέθηκες για οργισμένα τρανσοφοβικά σχόλια και "σκ@@@" που έχεις πει στο παρελθόν, και τελικά να καταλήγεις να λες ψέματα πως είσαι transgender σε μία φτηνή προσπάθεια να σώσεις την καριέρα σου», έγραψε μεταξύ άλλων.

imagine being a model who got exposed for being a raging transphobe/saying extremely transphobic shit in the past and then resorting to LYING ABOUT BEING TRANSGENDER ONLINE FOR CLOUT IN ATTEMPT TO SAVE YOUR CAREER...? i know this person irl and she is SO CISGENDER?? Y’ALL I-? pic.twitter.com/GtB55p8Cr5