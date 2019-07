Αβέβαιος παραμένει ο αριθμός των νεκρών από το ναυάγιο στα ανοιχτά της πόλης Χομς στη Λιβύη με τις πληροφορίες να μιλούν για εκατοντάδες νεκρούς και αγνοούμενους μετανάστες.

Όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, πενήντα πέντε σοροί ανασύρθηκαν μέχρι τώρα ανοικτά των ακτών της Λιβύης, σύμφωνα με δήλωση που έκανε το Σάββατο, εργαζόμενος σε υπηρεσία αρωγής.

Δεν είναι σαφές πόσοι άνθρωποι επέβαιναν στο πλεούμενο και πόσοι εξακολουθούν να αγνοούνται και εκφράζονται φόβοι ότι έχουν πνιγεί στη «χειρότερη τραγωδία στη Μεσόγειο φέτος», όπως τη χαρακτήρισε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).



Οι επιχειρήσεις έρευνας για τον εντοπισμό των αγνοουμένων συνεχίζονται, δήλωσε τηλεφωνικώς στο πρακτορείο Reuters μέλος της λιβυκής Ερυθράς Ημισελήνου. Ο Αμπού Σαμπάι, μέλος της Ερυθράς Ημισελήνου, δήλωσε πως το πλεούμενο, που βυθίστηκε κοντά στην Κόμας, περίπου 120 χλμ. ανατολικά της Τρίπολης, μετέφερε 350 ανθρώπους, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν από την υποσαχάρια Αφρική.

Το λιβυκό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε την Πέμπτη πως 250 άνθρωποι επέβαιναν στο σκάφος και η UNHCR εξέφρασε φόβους για 150 νεκρούς. Την ίδια μέρα, Λίβυοι ακτοφύλακες και τοπικοί αλιείς διέσωσαν 134 μετανάστες. «Δεν διαθέτουμε επαρκείς δυνατότητες για να πραγματοποιούμε τις επιχειρήσεις μας. Οι πολίτες μιας βοηθούν με δικά τους οχήματα», είπε ο Αμπού Σαμπάι.

«Δεν διαθέτουμε επαρκείς δυνατότητες για να πραγματοποιούμε τις επιχειρήσεις μας. Οι πολίτες μιας βοηθούν με δικά τους οχήματα», είπε ο Αμπού Σαμπάι. «Οι σοροί είναι ακόμη σε σάκους σε ένα υπόστεγο και αναμένουμε την άδεια των αρχών ασφαλείας για να τους θάψουμε», πρόσθεσε. Το υπόστεγο ανήκει σε ένα τμήμα που δημιουργήθηκε για να καταπολεμήσει την παράτυπη μετανάστευση.

Την Παρασκευή, οι Αρχές της Λιβύης ανακοίνωσαν ότι περισυνέλεξαν τα πτώματα 62 μεταναστών μετά το ναυάγιο. «Ομάδες της Ερυθράς Ημισελήνου της Λιβύης περισυνέλεξαν 62 πτώματα μεταναστών» δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Άμπντελ Μονέιμ Άμπου Σμπέιχ, ένας εκπρόσωπος αυτής της οργάνωσης.

Εντούτοις, οι αριθμοί αυτοί παραμένουν αβέβαιοι: το πολεμικό ναυτικό της Λιβύης έκανε λόγο, από την πλευρά του, για 134 διασωθέντες και 115 αγνοούμενους, ενώ η ΜΚΟ Γιατροί Χωρίς Σύνορα στη Λιβύη εκτιμά, βάσει των μαρτυριών των επιζώντων, ότι σχεδόν 400 άνθρωποι βρίσκονταν στη βάρκα.

«Θα συνεχίσουμε τις επιχειρήσεις για να περισυλλέξουμε τις σορούς που ξέβρασε η θάλασσα απόψε και αύριο» συμπλήρωσε ο Σμπέιχ, υπογραμμίζοντας ότι σε αυτή τη φάση, είναι αδύνατο να δοθεί ένας συνολικός απολογισμός για τον αριθμό των θυμάτων.

Φεντερίκα Μογκερίνι :«Κάθε ζωή που χάνεται είναι υπερβολικά πολύ»

Το ναυάγιο ενός πλεούμενου με μετανάστες, που είχε αποπλεύσει από τη Λιβύη, αποτελεί μια «φρικτή υπενθύμιση» των κινδύνων που ενέχει ο διάπλους της Μεσογείου και εναπόκειται στην ΕΕ να αποκτήσει δυνατότητες διάσωσης στη Μεσόγειο, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας. «Το ναυάγιο ενός πλεούμενου στα ανοιχτά των ακτών της Αλ Χομς, όπου περισσότεροι από 100 άνθρωποι ενδέχεται να έχουν χάσει τη ζωή τους, συνιστά μια φρικτή υπενθύμιση των κινδύνων των οποίων αντιμετωπίζουν εκείνοι που πραγματοποιούν αυτό το επικίνδυνο ταξίδι προς την Ευρώπη» επισήμανε η Φεντερίκα Μογκερίνι, σε ένα δελτίο Τύπου. «Κάθε ζωή που χάνεται είναι υπερβολικά πολύ» υπογράμμισε η ίδια.

Ο ΟΗΕ θεωρεί αυτήν την τραγωδία τη «χειρότερη» που εκτυλίχθηκε στη Μεσόγειο φέτος. Η Μογκερίνι απηύθυνε έκκληση για την αναζήτηση «ασφαλών και αξιόλογων εναλλακτικών έναντι των επικίνδυνων θαλάσσιων διάπλων» και τάχθηκε υπέρ των «επανεγκαταστάσεων και των εθελουσίων επιστροφών εκτός της Λιβύης για την αποφυγή νέων απωλειών ανθρώπινων ζωών».

Ζήτησε, επίσης, να υπάρξουν «επαρκείς μηχανισμοί έρευνας και διάσωσης» για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, η Φεντερίκα Μογκερίνι μίλησε για «το τέλος του συστήματος διαχείρισης παράτυπων μεταναστεύσεων και της αυθαίρετης κράτησης προσφύγων και μεταναστών στη Λιβύη». Η ίδια πρότεινε «την επιτάχυνση της απομάκρυνσης για ανθρωπιστικούς λόγους» από τη Λιβύη των προσφύγων και μεταναστών και της «επανεγκατάστασής τους σε τρίτες χώρες». Περίπου 4.400 πρόσφυγες έχουν απομακρυνθεί έως σήμερα, τόνισε η Μογκερίνι.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ/ Reuters /AFP