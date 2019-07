Μία μεγάλη φωτιά σε στούντιο animation του Κιότο στην Ιαπωνία, είχε σαν αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν ακόμα 37.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του ιαπωνικού πυροσβεστικού σώματος, δέκα άτομα είναι σε σοβαρή κατάσταση ενώ οι αρχές υποπτεύονται πως η πυρκαγιά οφείλεται σε εμπρησμό, χωρίς να έχουν ανακοινώσει επιπλέον στοιχεία. Το πτώμα δεν έχει αναγνωριστεί προς το παρόν.

