Ελεύθερη είναι η Κάρολα Ρακέτε, η Γερμανίδα πλοίαρχος του διασωστικού σκάφους Sea-Watch 3, καθώς ιταλικό δικαστήριο αποφάσισε σήμερα Τρίτη την άρση του κατ' οίκον περιορισμού της.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η Deutsche Welle, η δικαστής Αλεσάντρα Βέλα, αποφάσισε ότι η 31χρονη πλοίαρχος, δεν παραβίασε τον νόμο όταν αρνήθηκε να συμμορφωθεί με την απαγόρευση κατάπλου σε ιταλικό λιμάνι. Οι εισαγγελείς ζήτησαν από το δικαστήριο να διατηρηθεί ο κατ΄οίκον περιορισμός της Ρακέτε, ωστόσο το δικαστήριο απέρριψε το αίτημά τους υποστηρίζοντας ότι η 31χρονη ενήργησε με γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

We are relieved our captain is free! ❤️🚀 There were no grounds to keep her arrested, as here only 'wrongdoing' was to enforce human rights on the Mediterranean and to take responsibility where none of the European governments did. #FreeCarola #FreeCarolaRackete #CarolaRackete