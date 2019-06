Ότι αγνοείται μετά από κολυμβητικό ατύχημα που είχε στην Ιταλία η Φλοριάνα Ισμαϊλι ανακοίνωσε η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Ελβετίας την Κυριακή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η 24χρονη αθλήτρια που ανήκει από το 2011 στην ομάδα γυναικών του ελβετικού συλλόγου BSC Young Boys και είναι αρχηγός της, αγνοείται μετά από κολυμβητικό ατύχημα που είχε στην λίμνη Κόμο της Ιταλίας.

