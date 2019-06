Μια 21χρονη βρήκε τραγικό θάνατο στις Μπαχάμες όταν κατασπαράχθηκε από καρχαρίες.



Η 21χρονη Τζόρνταν Λίντσεϊ από τις ΗΠΑ, βρίσκονταν σε διακοπές με την οικογένειά της στις Μπαχάμες όταν δέχτηκε επίθεση από τρεις καρχαρίες στο σημείο που έκανε snorkelingστη νήσο Ρόουζ στις Μπαχάμες την Τετάρτη.

,, 21, who was killed in a shark attack was a student at Loyola Marymount. In a statement, the university said it would honor her memory by adding a plaque with her name to a student memorial located on campus https://t.co/zTi3xF0Pl1 pic.twitter.com/l3I02DQhZu