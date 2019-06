Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο την τεράστια φωτιά που ξέσπασε στο διυλιστήριο Philadelphia Energy Solutions Inc., στην πόλη της Φιλαδέλφειας στις ΗΠΑ.

Από την μεγάλη φωτιά χουν προκληθεί ζημιές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αναστολή της λειτουργίας της μονάδας για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους και πηγές της εταιρείας.Στελέχη της πυροσβεστικής της Φιλαδέλφειας ανέφεραν ότι σημειώθηκαν πολλές εκρήξεις και μια τεράστια πύρινη μπάλα εκτοξεύτηκε στον ουρανό ενώ η γύρω περιοχή καλύφθηκε από καπνό. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από μια δεξαμενή βουτανίου.

@6abc @CBSPhilly @FOX29philly Philadelphia energy Solutions Refining Complex at about 4:15 am pic.twitter.com/vK1Vs2MEfR