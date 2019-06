Ένα συγκινητικό στιγμιότυπο από τις μαζικές διαδηλώσεις στο Χονγκ Κονγκ έγινε viral στο διαδίκτυο.

Εκατομμύρια διαδηλωτές κατέκλυσαν ξανά τους δρόμους του ημιαυτόνομου λιμανιού - αντιδρώντας στην απόφαση της κυβέρνησης να προωθήσει το νομοσχέδιο έκδοσης υπόπτων στην Κίνα. Η επίμαχη απόφαση της επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης, Κάρι Λαμ, έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία για πιθανή στοχοποίηση πολιτικών αντιπάλων του Πεκίνου ενώ εγείρονται φόβοι ότι ανοίγει ο δρόμος για κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Κίνα.

Στο βίντεο, ένα ασθενοφόρο που κάνει έκτακτη διακομιδή, κινείται με άνεση στον πλημμυρισμένο από κόσμο δρόμο, καθώς οι διαδηλωτές ανοίγουν αμέσως και, μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, το όχημα περνά για να φτάσει στον προορισμό του. Η εικόνα από drone είναι πραγματικά εντυπωσιακή.

Το Χονγκ Κονγκ υπήρξε βρετανική αποικία από το 1842 και ανήκε στη Βρετανική Κοινοπολιτεία έως το 1997, οπότε η κυριαρχία μεταβιβάστηκε στη Κίνα. Από τον λιμένα του Χονγκ Κονγκ γινόταν και συνεχίζεται σήμερα να διενεργείται, το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών της Κίνας. Υπό τον όρο της σινοβρετανικής κοινής Διακήρυξης, η Κίνα έχει υποσχεθεί ότι το Χονγκ Κονγκ θα έχει έναν σχετικά υψηλό βαθμό αυτονομίας τουλάχιστον έως το 2047 καθώς αυτό κρίνεται αναγκαίο για οικονομικούς κυρίους λόγους.

Hong Kong protesters let an ambulance go through the massive protestpic.twitter.com/IN61ZnJ9fZ