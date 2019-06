O Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε χθες, Σάββατο, τους New York Times για «μία πιθανή πράξη προδοσίας» επειδή δημοσίευσαν πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες οι ΗΠΑ πολλαπλασιάζουν τις κυβερνοεπιθέσεις τους κατά της Ρωσίας.

«Αυτοί οι αποτυχημένοι των New York Times δημιουργούν ιστορίες λέγοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες αυξάνουν σημαντικά τις κυβερνοεπιθέσεις τους εναντίον της Ρωσίας. Αυτό είναι πιθανή πράξη προδοσίας», έγραψε ο Τραμπ στο Twitter.

Do you believe that the Failing New York Times just did a story stating that the United States is substantially increasing Cyber Attacks on Russia. This is a virtual act of Treason by a once great paper so desperate for a story, any story, even if bad for our Country.....

«ΕΠΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ!», έγραψε ακόμη χαρακτηρίζοντας «διεφθαρμένη» τη νεοϋορκέζικη εφημερίδα και επαναλαμβάνοντας τις κατηγορίες του σύμφωνα με τις οποίες οι δημοσιογράφοι είναι «οι εχθροί του λαού».

.....ALSO, NOT TRUE! Anything goes with our Corrupt News Media today. They will do, or say, whatever it takes, with not even the slightest thought of consequence! These are true cowards and without doubt, THE ENEMY OF THE PEOPLE!